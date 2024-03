Vier Verkaufsphasen FCS gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale – ab heute können Fans Tickets kaufen

Am 2. April heißt es „Saar-Pfalz-Derby“ im DFB-Pokal-Halbfinale: Das erste Mal seit 1997 treffen der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern in der Finalendrunde aufeinander. Heute startet der Kartenvorverkauf in drei Phasen.

20.03.2024 , 08:58 Uhr