Vier Verkaufsphasen FCS gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal – Ticket-Verkauf gestartet

Unabhängig davon, wer das Halbfinale im Saarbrücker Ludwigsparkstadion für sich entscheidet, können sich Fußball-Begeisterte bis Donnerstag, 21. März, 18 Uhr, um maximal vier Eintrittskarten für das Pokalfinale am 25. Mai im Olympiastadion in Berlin bewerben. Die Tickets werden verlost und kosten zwischen 70 und 170 Euro, die Zuteilung soll nach DFB-Angaben in der 14. Kalenderwoche erfolgen.