Zweiter Neuzugang aus Uerdingen : Stürmer Grimaldi wechselt zum FCS

Und der nächste Transfer ist fix: Die Telefonate von FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger haben sich wohl gelohnt, mit Adriano Grimaldi gab der 1. FC Saarbrücken nur drei Tage nach dem letzten Saisonspiel in der 3. Liga schon den vierten Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Foto: imago images/Jan Huebner/Steven Mohr via www.imago-images.de

Saarbrücken Mit Adriano Grimaldi hat der 1. FC Saarbrücken einen erfahrenen Angreifer verpflichtet. Der Torjäger freut sich beim FCS dabei auf „eine legale Droge“.

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken macht derzeit Nägel mit Köpfen. Am Pfingstmontag gab der FCS den Neuzugang Nummer drei für die kommende Saison bekannt, am Dienstag folgte die Nummer vier. Adriano Grimaldi war dabei schon im Vorfeld mehrfach in der Gerüchteküche genannt worden. Zumal sein letzter Verein KFC Uerdingen massive wirtschaftliche Probleme hat.

Der Stürmer kommt quasi im Doppelpack mit Dave Gnaase aus der Grotenburg, die beiden Uerdinger haben sich beide für einen Wechsel an die Saar entschieden. Gnaase wurde in den sozialen Netzwerken von den KFC-Fans sehr gelobt, der defensive Mittelfeldspieler sei ein „Kampfschwein“, „ein echter Leader“, der mit viel Kampfgeist alles auf dem Platz gibt und Mannschaften besser macht. Genau wie Gnaase ist auch Grimaldi zweitliga-erfahren, der Angreifer ist nach Abwehrspieler Nick Galle (von West-Regionalligist Alemannia Aachen) und Stürmer Justin Steinkötter (von West-Regionalligist Borussia Mönchengladbach II) der nächste Neuzugang, der sehr zeitig feststeht. Grimaldi spielte schon für den TSV 1860 München, Preußen Münster, den 1. FC Heidenheim, den VfL Osnabrück, den SV Sandhausen, Fortuna Düsseldorf und den 1. FSV Mainz 05. Der neue FCS-Trainer Uwe Koschinat kann sich also auf ganz viel Erfahrung freuen. In der abgelaufenen Saison absolvierte Grimaldi für Uerdingen 21 Spiele und trug mit fünf Toren zum Klassenverbleib bei.

Hier die offizielle Pressemitteilung des 1. FC Saarbrücken:

Ab der kommenden Spielzeit geht Adriano Grimaldi für den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga auf Torejagd. Mit dem 30-jährigen Stürmer begrüßen die Blau-Schwarzen einen Mann, der bereits nachhaltig unter Beweis gestellt, dass er weiß, wo das Tor steht. Allein in der 3. Liga konnte er bisher 55 Tore erzielen und kann dazu aber auch auf Erfahrungen aus den zwei obersten Spielklassen in Deutschland zurückblicken. Der gebürtige Göttinger wechselt vom KFC Uerdingen zum FCS und folgt somit seinem bisherigen Teamkollegen Dave Gnaase ins Saarland. Grimaldi erhält bei den Malstattern einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2022/2023.

„Mit Adriano erhalten wir einen Stürmertypen, den wir bisher so nicht in unserem Kader hatten. Er strahlt nicht nur Torgefahr aus, sondern kann auch mit dem Rücken zum Tor agieren und den Ball festmachen, damit er seine Mitspieler einsetzen kann. Er besticht durch ein sehr gutes Kopfballspiel und bringt eine Körperlichkeit mit, die wir insbesondere im Sturmzentrum benötigen“, wie Jürgen Luginger den neuen Mann umschreibt.

„Es freut mich sehr, dass es mit dem Wechsel zum FCS geklappt hat. In meiner Karriere habe ich stets nach dem Höchsten gestrebt und genau mit dieser Zielsetzung komme ich nach Saarbrücken. Gemeinsam mit der Mannschaft, mit den tollen Fans, dem Verein und der Region möchte ich ambitioniert in die neue Saison gehen und das Bestmögliche erreichen. Dafür stehe ich jeden Morgen auf, dafür arbeite ich hart, insbesondere nach der längeren Corona-Quarantäne, die meine Familie und ich durchleben mussten. Siege und Erfolge sind meine Triebfeder, sie sind wie eine legale Droge, die glücklich macht und dieses Glück will ich mit dem Team und den Fans erleben und genießen“, so Adriano Grimaldi zu seinen Zielen im Blau-Schwarzen Dress.

(red)