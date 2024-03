Vor dem Pokal-Kracher des FCS gegen Gladbach Welcher Schiedsrichter den Pokalkracher pfeift – und warum das gut für den FCS sein könnte

Mit Hartmann setzt der DFB jetzt auf Erfahrung. Der Betriebswirt ist 44 Jahre alt und lebt in Wangen im Allgäu. Hartmann leitet seit der Saison 2007/08 Spiele der 2. Bundesliga und seit Anfang 2011 Partien in der Bundesliga. Den FCS pfiff er erst drei Mal. Am 5. Mai 2007 pfiff er den 3:1-Sieg der Blau-Schwarzen im Derby der Regionalliga Süd bei der SV Elversberg. Am 24. Februar 2011 leitete Hartmann die 0:2-Niederlage der Saarbrücker, die als Aufsteiger damals beim aufstrebenden 1. FC Heidenheim, heute Bundesligist, verloren. Dabei sah FCS-Spieler Jonathan Zydko in der 81. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Und am 25. September 2013, einem Mittwoch, leitete er vor 7300 Zuschauern im Ludwigspark das DFB-Pokalspiel des FCS gegen Zweitligist SC Paderborn. Die Malstatter siegten durch zwei Tore von Thomas Rathgeber. Der FCS, der schon in der ersten Runde gegen Bundesligist Werder Bremen eine Sensation gefeiert hatte, schied dann in der Runde danach im Achtelfinale aus. Im ausverkauften Park war am Dienstag, 3. Dezember 2013, bei klirrender Kälte im randvollen Ludwigspark Bundesligist Borussia Dortmund beim 0:2 eine Nummer zu groß.