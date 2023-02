Fußball-Drittligist : Salvo Pitino neuer Vizepräsident des 1. FC Saarbrücken

Saarbrücken Der 41-jährige Saarbrücker Unternehmer Salvo Pitino wird Nachfolger von Dieter Ferner.

Es war eine schwierige Geburt – anders lässt es sich nicht formulieren. Aber seit dem späten Mittwochabend ist das Präsidium des 1. FC Saarbrücken endlich wieder komplett. Der siebenköpfige Aufsichtsrat des größten Sportvereins im Saarland bestellte in einer Sitzung das künftige Führungstrio, von denen zwei seit Jahren an der Spitze fungieren: Präsident bleibt Hartmut Ostermann, Schatzmeister Dieter Weller. Neu hinzu gesellt sich nun Salvo Pitino – eine Bestellung, die nach den Entwicklungen in den letzten Wochen keine unerwartete mehr war. Pitino wird damit Nachfolger von Vereinslegende Dieter Ferner, der sein Amt Ende Juni 2021 niedergelegt hatte.