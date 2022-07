Saisonauftakt : Knapper Sieg in letzter Sekunde für den 1. FC Saarbrücken gegen den SC Verl

Saarbrücken Mit einem ganz knappen Sieg startet der FCS in die Saison. In der Nachspielzeit konnten die Saarbrücker das Spiel gegen den SC Verl gerade noch für sich entscheiden.

Es läuft schon die sechste Minute der Nachspielzeit. Noch einmal fliegt der Ball mit viel Verzweiflung im Gepäck in den Verler Strafraum, Julian Günther-Schmidt nimmt ihn an, geht am überragenden Torwart Niclas Thiede vorbei. Thiede holt den Saarbrücker von den Beinen. Adriano Grimaldi läuft an und verwandelt zum 1:0 (0:0)-Erfolg des 1. FC Saarbrücken beim Drittliga-Saisonauftakt gegen den SC Verl. Der Jubel der Erleichterung übertönte die Tonnen an Steinen, die den Saarländern vom Herzen fielen.