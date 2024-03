Schon 6000 Karten verkauft Die „Mutter aller Saar-Derbys“ – wie Borussia Neunkirchen den 1. FC Saarbrücken schlagen will

Die Telefone standen nicht still, der Andrang auf der Geschäftsstelle war noch einmal groß. Am Donnerstag fand der letzte Vorverkauf für das Achtelfinale im Fußball-Saarlandpokal zwischen Borussia Neunkirchen und dem 1. FC Saarbrücken statt. Dass die einen mittlerweile in der Saarlandliga spielen und die anderen Drittligist sind, scheint das Interesse an der „Mutter aller Saarderbys“ – so zumindest hat die Borussia die Partie beworben – nicht zu schmälern.