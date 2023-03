Viertelfinale im Fußball-Saarlandpokal 1. FC Saarbrücken muss zum ungeschlagenen SV Merchweiler

Nach der perfekten Woche in der 3. Fußball-Liga mit drei Siegen in sieben Tagen und 10:0 Toren wartet auf den 1. FC Saarbrücken an diesem Mittwoch eine Pflichtaufgabe im Saarlandpokal. Im Viertelfinale um 18.30 Uhr ist der FCS beim ungeschlagenen Spitzenreiter der Verbandsliga Nord/Ost SV „Preußen“ Merchweiler turmhoher Favorit.