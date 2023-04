Halbfinale im Saarlandpokal Spiel im Live-Ticker: FCS will Wiedergutmachung gegen Homburg

So haben die Blau-Schwarzen schnell die Möglichkeit, sich für die „Nichtleistung“ im Emsland zu rehabilitieren. Bei einem Gegner, bei dem der Haussegen deutlich schiefer hängt. Mit dem 0:3 im Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger hat sich Homburg am Samstag endgültig aus dem Titelrennen der Regionalliga verabschiedet. Als Konsequenz trennten sich die Grün-Weißen von Cheftrainer Timo Wenzel. Für FCS-Trainer Rüdiger Ziehl macht das kaum einen Unterschied: „Es spielen immer noch elf gegen elf. Wir können mit einem Sieg die DFB-Pokalteilnahme so gut wie klar machen, wenn Elversberg sein Halbfinale gewinnt. Dafür müssen wir an unser Maximum rankommen.“