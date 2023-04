Live-Ticker zum Saarlandpokal-Halbfinale FCS besiegt Homburg knapp nach Verlängerung

Update: Mit einem knappen 3:2-Sieg ist der 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend ins Finale des Saarlandpokals eingezogen. Nachdem es nach der ersten Hälfte noch 0:0 gestanden hatte, ging der FCS in der zweiten Hälfte gleich zweimal in Führung. Zuerst dank Mike Frantz (51. Minute) und dann durch Marvin Cuni (72.). Homburg glich vor Ende der regulären Spielzeit zweimal aus: Das 1:1 erzielte Fanol Perdedaj (68.), den erneuten Ausgleich erzielte dann Thomas Gösweiner in der 77. Minute. In der Verlängerung erzielte schließlich Calogero Rizzuto in der 102. Minuten den entscheidenden Treffer. Spielbericht folgt