Der 1. FC Saarbrücken hat in dieser Saison außergewöhnliche DFB-Pokalspiele gezeigt. Doch um auch in der kommenden Saison an dem Wettbewerb sicher teilzunehmen, muss der FCS zunächst den Saarlandpokal gewinnen. Denn eine Qualifikation über die Platzierung in der Dritten Liga ist derzeit sehr unwahrscheinlich. Dafür müsste die gesamte Konkurrenz in den beiden letzten Spielen patzen und die Saarbrücker ihre Ligaspiele gewinnen.