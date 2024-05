FCS gegen FCH Das Saarlandpokal-Finale – friedliche Rivalität und Unterstützung für Hochwasseropfer

FCS gegen FCH, Saarbrücken gegen Homburg, mehr Rivalität geht im Saarland nicht. Die beiden Fanlager sind verfeindet, weshalb das Finale im Saarlandpokal als Risikospiel eingestuft war. Allerdings hat die Polizei die Situation von Anfang an ausgezeichnet im Griff. Der Großteil der Homburger Fans wird am Hauptbahnhof in Empfang genommen und durch einen Seitenausgang Richtung Ludwigspark eskortiert.