Saarlandpokal 1. FC Saarbrücken nach klarem Sieg gegen TuS Herrensohr im Achtelfinale

Die Partie musste aus Gründen des Lärmschutzes von Herrensohr ins Stadion an der Burg in Köllerbach verlegt werden. Vor 1200 Zuschauern ging der Favorit nach neun Minuten in Führung. Eine Ecke von DFB-Pokalheld Marcel Gaus beförderte Mittelfeldspieler Luca Kerber mit sehenswertem Fallrückzieher zum 1:0 ins Netz.