Sieg beim FC Noswendel/Wadern : Erster Sieg für Interimstrainer Ziehl: 1. FC Saarbrücken löst Pflichtaufgabe im Saarlandpokal

Offensivspieler Kasim Rabihic (links) – hier im Zweikampf mit dem Waderner Alexander Neu – und der 1. FC Saarbrücken stehen in der 6. Runde des Saarlandpokals. Foto: Andreas Schlichter

Wadern In Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Uwe Koschinat gewinnt der 1. FC Saarbrücken am Mittwoch im Saarlandpokal mit 7:0 beim FC Noswendel/Wadern. Die Suche nach einem neuen FCS-Coach dauert an.