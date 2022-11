Mehr als 1800 Zuschauer im Prowin-Stadion : Sieg gegen Hertha Wiesbach: 1. FC Saarbrücken ist im Saarlandpokal-Viertelfinale

Wiesbach Hertha Wiesbach unterlag im Achtelfinale des Saarlandpokals dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Das dritte Wunder blieb aus: Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken konnte sich am Mittwochabend bei Oberligist Hertha Wiesbach mit 4:0 (1:0) durchsetzen und steht im Viertelfinale des Saarlandpokals.

Vor mehr als 1800 Zuschauern im Prowin-Stadion hatten allerdings die Hausherren die erste Möglichkeit: Innenverteidiger Kevin Klein köpfte nach nur 40 Sekunden den zweiten Eckball für die Hertha knapp am Pfosten vorbei. FCS-Interimstrainer Rüdiger Ziehl hatte die Mannschaft nominell auf neun, was die Positionen angeht auf elf Plätzen geändert. Julian Günther-Schmidt und Tobias Jänicke waren die einzigen Aktiven, die auch am Samstag beim 0:0 gegen den SV Meppen auf dem Feld standen. Jänicke war dann auch Wegbereiter des 0:1 (44. Minute +2). Seine flache Hereingabe grätschte Marvin Cuni ins kurze Ecke.