Saarlandpokal in Neunkirchen „Beim Einlaufen schon Gänsehaut“ – souveräner FCS-Sieg vor toller Kulisse

Mehr als 7000 Zuschauer waren am Samstag ins Neunkircher Ellenfeld gekommen. „Es ist schon außergewöhnlich, wenn so viele Menschen ein Saarlandpokalspiel zwischen einem Saarlandligisten und einem Drittligisten sehen wollen“, sagte Manuel Zeitz, Kapitän des 1. FC Saarbrücken. Marco Dahler, sein Kollege von Borussia Neunkirchen, konnte nur zustimmen: „Unfassbar, was die Fans beider Lager für eine Stimmung gemacht haben. Da hattest du beim Einlaufen schon Gänsehaut.“