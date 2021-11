Austritt aus FDP im Saarland : Saar-ÖDP zieht mit Ex-FDP-Landeschef Karl-Josef Jochem in den Wahlkampf

Saar-ÖDP zieht mit Ex-FDP-Landeschef Karl-Josef Jochem in den Wahlkampf

Da waren sie noch Liberale: Karl-Josef Jochem (ganz rechts) und Jorgo Chatzimarkakis (zweiter von rechts) mit Christoph Hartmann beim FDP-Parteitag in Eppelborn 2008. Foto: rup

Illingen Die ÖDP Saar zieht immer mehr Ex-Liberale an: Der frühere Landtagsvize Karl-Josef Jochem steht jetzt auf Platz drei der Landesliste für die Landtagswahl.

Die ÖDP Saar zieht mit einem weiteren prominenten Ex-Liberalen in den Wahlkampf. Der langjährige Landtagsabgeordnete Karl-Josef Jochem, von 2009 bis 2012 auch Landtagsvizepräsident, steht nun auf Platz drei der Landesliste der Öko-Partei, sagte der Landesvorsitzende Jorgo Chatzimarkakis der SZ. Auch er selbst war früher Mitglied der FDP.

Jochem sei im 46. Jahr seiner Mitgliedschaft bei den Saar-Liberalen ausgetreten, die er von 2000 bis 2002 sogar als Landeschef anführte. Noch sei der 69-jährige frühere Kriminalbeamter und Hobby-Schäfer aber nicht in die ÖDP eingetreten, erläuterte Chatzimarkakis. „Er braucht noch etwas Zeit, nach so langer Mitgliedschaft ja verständlich.“ Im Januar wolle Jochem aber der Partei beitreten.

Auf Platz eins der Landesliste steht Claus Jacob aus St. Ingbert. Der Professor für Pharmazie an der Saar-Uni war für die im Saarland 50 Mitglieder zählende Partei bereits im Bundestagswahlkampf aktiv. Den zweiten Platz der Landesliste belegt der 21-jährige Softwarentwickler Phlipp-Noah Groß (Schwalbach).

Beim Landesparteitag in der Illtalhalle habe die ÖDP auch ein Grundsatzprogramm verabschiedet, das die Wertschätzung für Mensch, Tier und Umwelt in den Mittelpunkt stelle. Ein konkretes Programm für den Landtagswahlkampf, so Chatimarkakis, wolle man im Januar angehen.