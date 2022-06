DFB stellt Plan vor : Derby am 2. Spieltag - Spielplan der 3. Bundesliga veröffentlicht

Saarbrücken/Elversberg Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag den Spielplan für die neue Drittliga-Spielzeit veröffentlicht. Darauf können sich die Saarländer freuen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag den Spielplan für die neue Drittliga-Spielzeit veröffentlicht. Die Saison eröffnen der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg startet die 3. Liga am Freitag, 22. Juli (19 Uhr/MagentaSport). Der 1. FC Saarbrücken startet am 23. Juli mit einem Heimspiel gegen den vergangene Saison fast abgestiegenen SC Verl in die Saison. FCS-Neuzugang Kasim Rabihic trifft dabei auf seinen Ex-Verein. Aufsteiger SV Elversberg muss zeitgleich mit dem FCS bei Mit-Aufsteiger Rot-Weiss Essen mit Ex-SVE-Spieler Luca Dürholtz ran. Beim Meister der Regionalliga West wird es auch aufgrund der frenetischen und euphorischen Fans im Stadion an der Hafenstraße eine schwere Aufgabe. Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden empfängt zum Auftakt 1860 München, Mit-Absteiger FC Ingolstadt empfängt Aufsteiger SpVgg Bayreuth, der dritte Absteiger FC Erzgebirge Aue muss zum SC Freiburg II. Aufsteiger VfB Oldenburg erwartet den SV Meppen.

Am zweiten Spieltag (5. bis 7. August) empfängt die SVE den FCS zum Saarderby. „Das sticht natürlich emotional gleich heraus“, sagt FCS-Trainer Uwe Koschinat. Danach spielt der FCS am dritten Spieltag (9. August) zuhause gegen Borussia Dortmund II, die SVE in Oldenburg. Am vierten Spieltag (13. August) empfängt Elversberg den FSV Zwickau, der FCS muss nach Ingolstadt. Die Spiele sind dabei noch nicht tagesgenau terminiert. Ab 14. November geht es in die neunwöchige WM-Pause. Weiter geht es dann vom 13. bis 16. Januar 2023 mit dem 18. Spieltag. Der letzte Spieltag ist am 27. Mai.