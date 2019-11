Völklingen Der 1. FC Saarbrücken empfängt an diesem Sonntag den FC Homburg. Perdedaj nach zweiter Rot-Sperre wieder dabei.

Beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken versuchen die Verantwortlichen, die Brisanz aus dem großen Saarderby gegen den FC Homburg an diesem Sonntag um 14 Uhr im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion (live im SR-Fernsehen) herauszunehmen. „Unabhängig vom Ausgang dieses Spiels werden wir die Vorrunde als Tabellenführer abschließen. Hätte das jemand zu Saisonbeginn gesagt, wären wir alle zufrieden gewesen“, sagt FCS-Trainer Dirk Lottner. Er ergänzt: „Und egal wie das Spiel ausgeht, die Saison ist auch danach noch lange nicht gelaufen. Wir hatten schon acht Punkte vor und haben gesehen, wie schnell es gehen kann.“ Einen kleinen Seitenhieb Richtung Gegner machte Lottner aber dann doch noch: „Natürlich muss Homburg gewinnen, wenn sie an uns heranrücken wollen.“

Tobias Jänicke könnte erste Option sein und die Seite wechseln, für ihn dürfte dann Jayson Breitenbach die rechte Außenbahn beackern. Steven Zellner steht nach überstandenem Muskelfaserriss ebenso wieder zur Verfügung wie Fanol Perdedaj nach seiner Sperre. „Wenn man merkt, dass man der Manschaft fehlt, tut das schon weh“, sagte Perdedaj reumütig nach seiner zweiten Roten Karte in dieser Spielzeit, „es ist halt was anderes, wenn du nach einem Foul rausmusst, oder ob du dich provozieren lässt.“ In Bahlingen war der Saarbrücker von einem Gegenspieler in seiner Muttersprache beleidigt worden, der Schiedsrichter hatte aber nur Perdedajs Griff Richtung Hals des Provokateurs geahndet.