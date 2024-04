Nach dem Pokal-Halbfinale Trägt der FCS die DNA des Scheiterns in sich?

Wissen Sie, welche Figur im Mikrokosmos der Duck-Sippe in Entenhausen am beliebtesten ist? Ganz klar, Donald Duck. Im Gegensatz zu Glückspilz Gustav Gans oder Geiz-Greis Dagobert Duck, kommt der Erpel im Matrosenanzug mit Abstand am besten bei den Lesern an. Er ist ein Pechvogel mit launischen Wutausbrüchen, ein hosenloses Federvieh, das oft stinkfaul ist und in der Hängematte liegt. Aber gerade seine menschlichen Unvollkommenheiten machen Donald in aller Welt so beliebt. Und egal, was er anfasst, welche abseitige Idee oder welchen seiner Hunderten von ausgeübten Berufen er ergreift, am Ende scheitert er fast immer krachend. Donald ist ein Mensch.