1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken abgesagt — so lacht das Netz

Noch vor der Absage postete ein User unter dem #Saarbrücken bei X (ehemals Twitter) ein Bild von 1974. Damals wurde in einer Schlammschlacht das Spiel Deutschland gegen Polen ausgetragen. Hierzu kam es in der Landeshauptstadt am Abend nicht. Hier wurde die „Schlammschlacht abgesagt“, wie ein Nutzer auf X schrieb. Doch, dass die Absage absolut peinlich sei, darin sind sich in den Kommentaren der sozialen Netzwerke viele einig.