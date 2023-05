Nach Dresden-Patzer 1. FC Saarbrücken zurück im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga

Nach der kollektiven Katerstimmung am Sonntag tauchte am Montagabend unverhofft ein Silberstreif am Horizont auf. Waren die Spieler des 1. FC Saarbrücken nach dem Spiel beim MSV Duisburg (2:2) noch mit hängenden Köpfen vom Platz geschlichen, dürfte der Blick nach dem Montagabendspiel der 3. Fußball-Liga wieder nach vorne gerichtet sein. Die überraschend deutliche 1:4 (1:0)-Niederlage von Dynamo Dresden beim Absteiger SV Meppen hat den FCS zurück ins Aufstiegsrennen katapultiert.