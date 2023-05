FCS trifft auf VfB Oldenburg und Fuat Kilic Rendezvous mit der Vergangenheit

Manchmal entscheiden Zentimeter, ob man Schlagzeile oder Fußnote einer Vereinsgeschichte wird. Wie am 31. Mai 2015: Der 1. FC Saarbrücken muss im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga bei den Würzburger Kickers ins Elfmeterschießen. Felix Luz setzt seinen „Matchball“ an den Pfosten, wenig später verschießt auch Daniel Döringer. Statt des Titels „Aufstiegs-Trainer“ gab es für Fußball-Lehrer Fuat Kilic so einige Wochen später das Aus.