Fußball FCS will die englische Woche vergolden

„Es sieht zwar nicht aus wie auf dem Golfplatz. Aber so wie der Platz da liegt, gehe ich ganz fest davon aus, dass wir am Sonntag darauf spielen werden“, sagte Rüdiger Ziehl. Der Trainer und Manager des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken hatte sich zuvor am Freitagmorgen ein eigenes Bild vom Zustand des neuen Rasens im Ludwigsparkstadion gemacht.