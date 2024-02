Rasen-Blamage in Saarbrücken Nach Absage: Wie geht es jetzt für den FCS im DFB-Pokal weiter?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will zügig einen Termin finden. Grundsätzlich dürfte sich die Suche nicht so schwierig gestalten, da beide Teams nicht international aktiv sind. Aber in den nächsten Tagen soll es weiter regnen, was eine Austragung in der nächsten Woche unwahrscheinlich erscheinen lässt. Und in der übernächsten hat Saarbrücken bereits ein Nachholspiel. In Abstimmung mit beiden Mannschaften solle die Verkündung aber „schnellstmöglich“ erfolgen, teilte der DFB mit.