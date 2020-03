FCS-Torwart Daniel Batz : Der große Pokalheld genießt den Triumph still

Foto: dpa/Oliver Dietze 93 Bilder 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf.

Völklingen FCS-Torwart Daniel Batz hält fünf Elfmeter. „Leistung in Worte zu fassen, ist nicht möglich.“ Erfolg als Resultat harter Arbeit, Vertrag bis 2021.

Am 12. Januar 1991 wurde er in Erlangen geboren, am 3. März des gleichen Jahres auf den Namen Daniel getauft. Seit dem 3. März 2020 ist der 1,90 Meter große Modellathlet sportlich unsterblich. Die Rede ist von Daniel Batz, dem Torwart des Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Er hielt am Dienstag im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Bundesligist Fortuna Düsseldorf unfassbare fünf Elfmeter und hatte damit erheblichen Anteil am 8:7 (1:1, 1:0)-Erfolg.

„Es war, glaube ich, nicht ganz so schlecht, und es gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu“, antwortete der Mann des Abends auf eine von unzähligen Fragen der zahlreichen Reporter, die eine „Stimme“ vom Saarbrücker Pokalhelden haben wollten. „Meine Leistung bewerten sollen andere.“

Taten sie dann auch. „Was Batzi gehalten hat, war Wahnsinn“, sagte FCS-Torwarttrainer Heinz Böhmann und schob ein „Weltklasse“ hinterher. Mitspieler Tobias Jänicke relativierte mit breitem Grinsen und dem ihm eigenen Humor: „Dafür lassen wir ihn ja mitspielen.“

Cheftrainer Lukas Kwasniok beschrieb den Auftritt seines 29-jährigen Schlussmanns deutlich wortreicher: „Die Leistung in Worte fassen, ist nicht möglich. Aber sie ist erklärbar. Er arbeitet wie ein Verrückter. Er ist bereit, auf extrem viel zu verzichten. Er beschäftigt sich Tag für Tag mit der Liebe zu seinem Beruf und zum Fußball. Und eine solche Leistung ist dann irgendwann auch das Ergebnis dieser harten Arbeit. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass er sich und uns alle belohnt.“

Hier pariert Daniel Batz den entscheidenden Elfmeter von Fortunas Zanka. Unglaublich: Es war sein fünfter gehaltener Strafstoß des Abends. Foto: dpa/Oliver Dietze

FCS-Vizepräsident Dieter Ferner war selbst ein herausragender Torwart, spielte mit Saarbrücken in der Bundesliga, wurde US-Meister mit Chicago. Torhüter einschätzen ist also sicher eine Kernkompetenz, des 71-Jährigen, der noch immer der letzte Trainer ist, dem ein Aufstieg mit der ersten Mannschaft des FCS gelungen ist (2010). „Daniel hat entscheidenden Anteil daran, dass wir im Viertelfinale stehen“, hatte Ferner in der Sonderbeilage der Saarbrücker Zeitung zum Düsseldorf-Spiel analysiert, „auf der Linie ist er bärenstark und hält mittlerweile auch den ein oder anderen Elfmeter. In solchen Spielen kann ein Torwart zum Helden werden.“ Ferner sollte einmal mehr Recht behalten.

„The man. The myth. The legend“, titelte die englischsprachige Twitterseite „The DFB-Pokal“ über dem Zusammenschnitt von Batz’ Elfmeter-Paraden. „Es ist absolut surreal, das war unfassbar. Wenn mein Finger nicht so wehtun würde, dann würde ich sagen, dass ich in einer Traumwelt lebe“, sagte Batz direkt nach dem Spiel: „Es ist ein großer Moment für das ganze Saarland. Da gehen einem die Superlative aus.“

Der FCS hat sich die Dienste seiner Nummer eins bis zum Ende der Saison 2020/21 gesichert. Dann will der Verein in der 3. Liga spielen und im Ludwigsparkstadion. Gelingt das, stünde einer Vertragsverlängerung sicher wenig im Weg, zumal sich der Erlanger im Saarland heimisch fühlt. Doch Batz hat auch nicht vergessen, dass viele Fans ihn bei seinem Wechsel 2017 von der SV Elversberg zum FCS eher kritisch gesehen haben. Eine Boulevard-Zeitung verballhornte nach einem Fehler sogar einmal seinen Namen – „Patz“ war in der Welt. Da tut es gut, wenn die Anhänger heute ihren „Batzi“ feiern. Der Pokalheld genießt still, lobt lieber andere. „Wie die Jungs sich in jeden Ball geworfen haben, das war herausragend. Da einen herauszuheben, wäre völlig verkehrt. Und wenn einer durchkam, war ich halt da. Das ist mein Job.“

Den machte er am Dienstag glänzend. Seine Paraden gegen die Schüsse von Rouwen Hennings (9., 80. Minute) und dessen Strafstoß (81.) oder beim Versuch von Kelvin Oforin (52.) waren bemerkenswert reaktionsschnell. Nur ein Mal konnte er in der regulären Spielzeit nicht mehr retten. Das 1:1 von Mathias „Zanka“ Jörgensen in der 90. Minute war für den Torhüter ebenso ärgerlich wie unhaltbar.

„Ich habe den Jungs gesagt, dass es weitergeht. Dass wir in der Verlängerung sind, was uns doch keiner zugetraut hat.“ Batz ist mittlerweile auch lautstarker Motivator auf dem Platz. „Der Kopf besiegt den Körper“, sagte der Schlussmann. Und seine Vorderleute waren in der Verlängerung dem Siegtreffer näher als der Bundesligist.

Doch letztlich kam es zum Showdown, und Saarbrückens Bester zeigte Können und Nervenstärke. Dabei hatte ein Mitspieler noch in der Vorrunde gewitzelt: „Batzi ist beim Elfmeter wie ein Völkerballer – er versucht immer, nicht vom Ball getroffen zu werden.“ Doch im Liga-Spiel beim Verfolger TSV Steinbach (0:1) wehrte er den ersten ab, im Pokal-Achtelfinale gegen Zweitligist Karlsruher SC den entscheidenden. Jetzt fünf Stück in einem Spiel.

Der sehr souverän leitende Schiedsrichter Deniz Aytekin spricht vor dem Elfmeterschießen mit Daniel Batz und Florian Kastenmeier. Der Fortunen-Torwart spielte ebenfalls stark und bereitete sogar per Kopf das 1:1 vor. Foto: dpa/Thomas Frey