DFB-Pokal-Viertelfinale Saarbrücken gegen Gladbach wird wohl angepfiffen – so sieht der Rasen aus

Am Dienstag soll es in Saarbrücken zwar regnen, dennoch scheint die Wetterprognose fünf Wochen nach dem abgesagten Pokalspiel etwas günstiger, da nur mit leichten Regenmengen gerechnet wird. Wie steht es um den Platz? „Richtung Dienstag wird noch was gemacht werden müssen. Die Stadt wird da mit Sicherheit täglich mehrere Stunden Zeit investieren, damit der Platz am Dienstag nochmal besser ist“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Am Wochenende erspielte sich der 1. FC Saarbrücken drei Punkte gegen Erzgebirge Aue im Ludwigsparkstadion. Der Rasen sei zwar nicht im besten Zustand, „trotzdem war es möglich, Fußball zu spielen“, so Ziehl.