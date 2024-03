Während seiner Trainerzeit in Saarbrücken Peter Neururer zu FCS-Spielern: „Seht zu, dass ihr hier schnell wegkommt“

Er habe deshalb zu seinen Spielern gesagt: „Als Trainer vom FCS sage ich, gebt weiter Gas. Als Mensch sage ich euch, seht zu, dass ihr hier schnell wegkommt“, so Neururer zu „ran“. Dann sei die Mannschaft zusammengebrochen, keinen Punkt mehr erspielt und abgestiegen. „Die Lizenz hatten wir am Ende übrigens doch erhalten. Das war alles sehr, sehr traurig“, so der ehemalige FCS-Trainer.