Nach FCS-Remis in Haching Schmidts Horrorverletzung sorgt für Diskussionen

Brünker hatte den Ball etwa in Höhe der Mittellinie abgelegt, Sturmkollege Patrick Schmidt spurtete in höchstem Tempo Richtung hin. Von der Seite kam Hachings Benedikt Bauer ebenfalls mit vollem Einsatz herangerutscht, traf zuerst den Ball, dann aber den Saarbrücker am Unterschenkel. „Ich wusste direkt, da ist was Schlimmes passiert. Das hörte sich nicht wie ein gewöhnlicher Pressschlag an“, sagte Brünker: „Dann habe ich das Schienbein gesehen.“