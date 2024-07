Stürmer des FCS spielt wieder Schmidts Rückkehr mit Tränen

Mitte September hatte sich der Webenheimer im Spiel in Unterhaching bei einem rüden Einsteigen von Verteidiger Benedikt Bauer einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Am Mittwoch in Reiskirchen durfte er in der Schlussphase erstmals wieder mitspielen. „Je näher es auf die Einwechslung hinging, umso angespannter wurde ich“, sagt Schmidt: „Als der Applaus der Menschen dann aufkam, war es doch sehr emotional. Ich habe nach dem Spiel auch ein paar Tränen vergossen. Das zeigt, dass mir das Ganze offenbar doch näher ging, als ich es mir selbst eingestehen wollte.“