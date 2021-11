Niederlage gegen Titelfavoriten aus China : Patrick Franziska und Timo Boll bei Tischtennis-WM im Doppel ausgeschieden

Timo Boll (l)und Patrick Franziska. Foto: dpa/Swen Pförtner

Houston/Texas Timo Boll und Patrick Franziska bleiben im Doppel wieder ohne WM-Medaille. In Houston war am Donnerstag ihr Pech, schon so früh auf zwei so starke Chinesen zu treffen.

Das deutsche Weltklasse-Doppel Timo Boll und Patrick Franziska ist bei der Tischtennis-WM in Houston bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Bei ihrer 0:3-Niederlage gegen die Chinesen Fan Zhendong und Wang Chuqin waren die beiden am Donnerstag chancenlos. Die Sätze endeten 6:11, 11:13 und 3:11.

„Ich war heute gefühlt nicht so frisch, nachdem ich gestern so viele Körner gelassen habe“, sagte Boll. „Gegen so ein Weltklasse-Doppel kann man sich sowas natürlich überhaupt nicht erlauben. Da muss man gut spielen - und das habe zumindest ich heute nicht geschafft.“

Der Einzel-Europameister Boll (Borussia Düsseldorf) und der Team-Europameister Franziska (1. FC Saarbrücken) waren bei dieser WM mangels gemeinsamer Einsätze während der Corona-Krise nicht gesetzt. Deshalb konnten sie bereits in der zweiten Runde auf das bestbesetzte Duo des Wettbewerbs treffen: Fan ist aktuell die Nummer eins der Weltrangliste, Wang amtierender Doppel-Weltmeister. Schon bei der WM 2019 hatten die beiden Deutschen Pech, als sie kurz vor dem Viertelfinale wegen einer Fiebererkrankung von Boll aufgeben mussten.

Benedikt Duda und Dang Qiu zogen dagegen in die dritte Runde ein. Nicht einmal zwei Stunden nach Dangs Mixed-Ausscheiden zusammen mit Nina Mittelham besiegten die beiden die Italiener MihaiBobocica und NiagolStoyanov in 3:1 Sätzen.