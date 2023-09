3. Fußball-Liga Warum Shipnoski nicht zurückkehrte

Wenn es um den 1. FC Saarbrücken geht, gerät Nicklas Shipnoski ins Schwärmen. „Das war überragend. Wir hatten eine geile und homogene Truppe“, erinnert sich der Stürmer gerne an die Saison 2020/2021. Beim damaligen Aufsteiger in die 3. Fußball-Liga gelangen dem Stürmer in 33 Spielen 15 Tore und zehn Vorlagen. „Sportlich und persönlich war das eine schöne Zeit. Auch Trainer Lukas Kwasniok kam sehr gut bei der Mannschaft an. Jeder Fan hat, glaube ich, gesehen, dass wir auf dem Feld Spaß hatten“, erzählt „Shippi“.