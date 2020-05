Saarbrücken kurz vor der 3. Liga : Der Weg zum Aufstieg scheint für den FCS frei (aktualisiert)

Saarbrücken DFB-Bundestag schmettert Vorschlag des Saarländischen Fußball-Verbandes ab.

Auf seiner Facebookseite schrieb der FCS: „Die Regionalliga Südwest wird diese Entscheidung wohl in den nächsten Tagen treffen. Auch bei uns kribbelt es schon. Aber erst nach dieser Entscheidung steht fest, ob wir als Tabellenführer in die 3.Liga aufsteigen. Bis dahin eine kleine Bitte: Auch für Fans eines (hoffentlich) künftigen Drittligisten gelten weiterhin die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Diese gemeinsame Verantwortung sollten wir immer im Hinterkopf haben.“

Hier der Original-Wortlaut der Pressemitteilung des DFB-PRESSEMITTEILUNG



DFB-Bundestag passt Regelungen zum Aufstieg in die 3. Liga an

Der Außerordentliche DFB-Bundestag hat sich neben der Fortsetzung der Saison in der 3. Liga auch mit dem Aufstieg aus der Regionalliga beschäftigt. Das höchste Gremium des Deutschen Fußball-Bundes legte dabei fest, dass bei einer vorzeitigen Beendigung der Saison in der Regionalliga der zuständige Regionalverband beziehungsweise Rechtsträger der jeweiligen Staffel über die sportliche Qualifikation zum Aufstieg in die 3. Liga beziehungsweise zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen entscheiden muss. Diese Meldungen sind für den DFB bindend.