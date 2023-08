FCS besiegt Verl Mit großer Wucht zum ersten Saisonsieg in der 3. Liga

Nach dem Schlusspfiff am Mitwochabend strahlten Dominik Becker und Patrick Schmidt mit dem Flutlicht im Ludwigsparkstadion um die Wette. Mit ihren Toren hatten die beiden maßgeblichen Anteil am 4:3 (1:2)-Erfolg des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken gegen den SC Verl. Beckers Siegtreffer in der Nachspielzeit war sein erstes Drittliga-Tor überhaupt. „Einen besseren Moment kann man sich fürs erste Tor nicht wünschen“, sagte Becker.