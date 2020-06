Saarbrücken Neues Treffen in Sachen Umbau-Desaster des Ludwigsparkstadions. 1. FC Saarbrücken muss für die 3. Liga auch mit Frankfurt planen.

Gut eine Woche ist vergangen, seit die jüngsten Hiobs-Botschaften rund um den Umbau des Saarbrücker Ludwigsparkstadions durchgesickert sind. Fast beiläufig soll der Baudezernent der Landeshauptstadt, Heiko Lukas, in einer Runde der baupolitischen Sprecher der Stadtratsfraktionen eine weitere Verzögerung der Fertigstellung der mittlerweile wohl peinlichsten städtischen Immobilie ausgeplaudert haben. Dabei wurde ein Zeitplan ausgegeben, der – wie die Pressestelle später betonte – so nicht mit Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) abgestimmt war. Erst im März 2021 soll der Ludwigspark demnach wieder in Gänze nutzbar sein (wir berichteten). Man wolle nicht den Eindruck vermitteln, es würde was vertuscht, heißt es aus dem Rathaus.

Der neue Verwaltungschef hatte jetzt zeitnah neue Bauzeiten-Pläne angekündigt. Am Mittwoch dieser Woche hatte Conradt nun alle Projektverantwortlichen im Stadion versammelt, was auch auf der Stadionumbau-live-Webcam nachzuvollziehen war. „Dabei waren Vertreter des Baudezernats mit Dezernent Lukas an der Spitze, der Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung (GIU) und beauftragter Firmen. An verschiedene Teilnehmer sind Aufträge zu weiter offenen Fragen ergangen, die diese bearbeiten“, teilte Stadtsprecher Thomas Blug am Freitag mit, „die Ergebnissse aus dem Termin werden intern aufbereitet. Danach wird Oberbürgermeister Uwe Conradt auf dieser Basis die Politik, Fans, Verein und Öffentlichkeit ausführlich über den aktuellen Stand des Projekts informieren.“

Der Ruf nach Konsequenzen – auch personeller Natur – nach der schier beispiellosen Fehlerkette im Rahmen der Maßnahme wird immer lauter. Conradt hat das Stadion beim Amtsantritt zur „Chefsache“ erklärt. Gerüchte, er würde den umstrittenen Baudezernenten zumindest vom Projekt abziehen, bestätigten sich bislang nicht. In Sachen Fußball hatte sich Conradt zuletzt im Umfeld des DFB-Pokal-Halbfinale des FCS gegen Bayer Leverkusen (0:3) geäußert.