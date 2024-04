3. Liga Luca Kerber verlässt den 1. FC Saarbrücken – und wechselt in eine höhere Liga

Luca Kerber spielt seit 2016 beim FCS. Er wechselte vom SSV Pachten in die Jugendabteilung. Sein erstes Drittligaspiel bestritt er am 9. Januar 2021 gegen Meppen. Seither lief Kerber in bislang 104 Spielen in der 3. Liga im FCS-Trikot auf. Hinzu kommen 10 Einsätze im Saarlandpokal und alle fünf Partien auf der Reise in durch die aktuelle DFB-Pokalsaison.