Der 1. FC Saarbrücken steht bereits am 3. Spieltag unter Druck. Zwar gewann der FCS im DFB-Pokal sensationell gegen den höherklassigen Karlsruher SC, jedoch blieben die Ergebnisse in der Liga unbefriedigend. Nur ein Punkt aus zwei Spielen ist für den Verein mit Aufstiegsambitionen zu wenig. Im Duell gegen den SC Verl am Mittwoch, 23. August, um 19 Uhr muss daher ein Sieg her, um den Saisonstart nicht als Fehlstart zu verbuchen. Trainer und Manager Rüder Ziehl betont die Notwendigkeit, zielstrebiger nach vorn zu spielen und im Strafraum effizienter zu agieren.