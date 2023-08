Entscheidung in der Nachspielzeit Spektakel mit sieben Toren – FCS erkämpft drei Punkte gegen Verl

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl hatte seine Mannschaft gegenüber der 1:2-Pleite gegen Viktoria Köln am Samstag kräftig umgebaut. Boné Uaferro, der nach durchwachsener Vorbereitung noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, bekam zur Mitte der englischen Woche eine Pause, Becker rutschte ins Team. Den Platz des gesperrten Calogero Rizutto nahm Julian Günther-Schmidt ein. Gegen die spielstarken Ostwestfalen legten die Saarländer einen Blitzstart hin. Bereits nach drei Minuten holte Nico Ochojski Marcel Gaus von den Beinen, Schiedsrichter Assad Nouhoum zeigte sofort auf den Punkt. Der Ex-Verler Kasim Rabihic übernahm die Verantwortung, setzte den Ball cool zum 1:0 in die Mitte. SCV-Torwart Luca Unbehaun flog in die rechte Ecke.