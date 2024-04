Die Enttäuschung der Mannschaft sitzt noch tief in den Knochen. Das Ausscheiden des 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale schmerzt. Aber FCS-Trainer Rüdiger Ziehl ist sich sicher: „Wenn der Ball wieder rollt, ist die Mannschaft fokussiert und will die Spiele gewinnen.“ Gelingt ihnen also gegen Dynamo Dresden ein Sieg?