Drei Auswärtsspiele, drei Siege – der 1. FC Saarbrücken ist aktuell Spitzenreiter der Auswärtstabelle in der 3. Liga. Doch jetzt wartet mit Energie Cottbus ein echter Härtetest auf die Saarländer. Der Aufsteiger aus der Lausitz hat sich zuletzt in beeindruckender Form gezeigt und konnte vier Pflichtspiele in Folge gewinnen. Für Saarbrücken steht viel auf dem Spiel: Um im Rennen um die Aufstiegsplätze nicht ins Hintertreffen zu geraten, müssen sie im LEAG Energie Stadion unbedingt punkten. Es verspricht ein spannendes Duell zweier formstarker Teams zu werden, bei dem sich entscheiden könnte, wer den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga halten kann.