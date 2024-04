Nach 3:1-Sieg bei Dynamo Dresden Im Live-Ticker: 1. FC Saarbrücken gleicht gegen Unterhaching aus

Nach dem 3:1 bei Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende geht der 1. FC Saarbrücken an diesem Mittwoch mit breiter Brust ins Heimspiel gegen die Münchner Vorstädter. Haching kommt nach einer 1:6-Niederlage in Mannheim ins Saarland. „Es wird sicher kämpferisch intensiv. Wir müssen gut verteidigen und in Phasen, in denen wir Ballbesitz haben, unsere Chancen auch nutzen“, warnt FCS-Coach Rüdiger Ziehl im Vorfeld vor Unterhaching. Außer den Langzeitverletzten Schmidt, Sebastian Jacob und Richard Neudecker ist nur der Einsatz von Bjarne Thoelke (muskuläre Probleme) fraglich.