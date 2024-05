Drei Spieler werden am heutigen Sonntag zum letzten Mal im FCS-Trikot spielen. Luca Kerber wagt beim Bundesligisten 1. FC Heidenheim den nächsten Karriereschritt und Tim Schreiber kehrt zu RB Leipzig zurück. Marcel Gaus wird nach dem Saarlandpokal-Finale gegen FC Homburg am 25. Mai seine Schuhe endgültig an den Nagel hängen. Mit dem Siegtor über die Bayern hat er sich einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert.