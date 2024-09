Besonders vor dem Kölner Angreifer Serhat-Semih Güler muss sich Saarbrückens Defensivreihe in Acht nehmen. Der 27-Jährige führt mit fünf Treffern die Torjägerliste an, hat jedes davon als Einwechselspieler erzielt. Und: Die FCS-Abwehr sollte bis zum Schlusspfiff aufmerksam bleiben, denn am vergangenen Sonntag netzte Güler in der Nachspielzeit doppelt ein (93. und 96. Minute) und drehte der Viktoria damit das Spiel gegen den SC Verl noch zum 2:1-Sieg in letzter Sekunde.