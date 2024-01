Zwei Testspiele im Trainingslager Nachwuchstalent vom FCS erhält Einladung zur Nationalmannschaft

In Absprache mit dem türkischen Fußballverband wird Sahin das Trainingslager des FCS in Südspanien komplett mit absolvieren und nach seiner Rückkehr am 13. Januar gleich weiter in die Türkei reisen, heißt es in der Mitteilung. Im Jahr 2018 begann der gebürtige St. Alvolder in der saarländischen Landeshauptstadt mit dem Fußballspielen und hat seither alle Jugendmannschaften des FCS durchlaufen.