1. FC Saarbrücken : Verliert der FCS Sportdirektor Marcus Mann?

Saarbrücken Laut Stuttgarter Nachrichten soll Mann vor dem Absprung stehen

Nur wenige Stunden vor dem großen DFB-Pokal-Halbfinale des 1. FC Saarbrücken gegen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen sorgt an diesem Dienstag eine Geschichte der Stuttgarter Nachrichten für Aufregung. Sportdirektor Marcus Mann soll vor dem Absprung beim FCS stehen. Die Zukunft des 36-Jährigen sei offen, berichtet das Blatt. „Die Spekulationen, er sei bei seinem ehemaligen Club TSG 1899 Hoffenheim (2014 bis 2016) als Direktor Nachwuchs im Gespräch, lässt der studierte Sportwissenschaftler und Sportfachwirt unkommentiert“, heißt es in den Stuttgarter Nachrichten. Laut SZ-Informationen soll Mann sogar bereits einen Vertrag unterschrieben haben. Eine Anfrage der SZ ließ Mann bisher unbeantwortet.

Mann schmiedete zusammen mit Vizepräsident Dieter Ferner das Erfolgsteam dieser Saison, das den FCS als Meister der abgebrochenen Saison in der Regionalliga Südwest in die 3. Liga und sensationell ins Halbfinale des DFB-Pokals führte. Näher dran wäre er bei einem Wechsel ins Kraichgau an seinem Heimatort Rutesheim, wo er mit seiner Frau und den beiden Kindern (6 und 4 Jahre) wohnt, spekuliert das Blatt aus der Schwaben-Metropole. In Hoffenheim ist mit Alexander Rosen ein weiterer ehemaliger FCS-Spieler als „Direktor Profifußball“ beschäftigt.