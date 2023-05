Kampf um Zweitliga-Aufstieg „Übers Limit hinausgehen“ – das Hoffen des FCS vor dem Herzschlagfinale

Noch ein letztes Mal alles und noch mehr geben. „Ich erwarte, dass wir übers Limit hinausgehen“, fordert Offensivspieler Kasim Rabihic vor dem letzten Saisonspiel seines 1. FC Saarbrücken in der 3. Fußball-Liga. Die Blau-Schwarzen müssen an diesem Samstag um 13.30 Uhr im Ludwigspark zwingend gewinnen, um noch auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga hoffen zu dürfen. Der FCS geht mit einem Punkt Rückstand auf den VfL Osnabrück und den SV Wehen Wiesbaden ins Saisonfinale. Mindestens einer der Kontrahenten muss patzen, um zumindest noch auf den Relegationsplatz vorzurücken. Diesem Unterfangen steht mit Viktoria Köln ein Gegner im Weg, der sich in der zweiten Saisonhälfte auf Augenhöhe mit dem FCS bewegt. Die Elf von Trainer Olaf Janßen liegt im Rückrunden-Ranking als Sechster mit 28 Punkten nur zwei Zähler hinter den viertplatzierten Blau-Schwarzen: „Das wird ein schweres Ding“, sagt Trainer Rüdiger Ziehl.