Kampf um Zweitliga-Aufstieg FCS führt zur Halbzeit – alle Infos zum Spiel gegen Viktoria Köln im Liveticker

Der erste Heimsieg gegen die Viktoria ist jedenfalls Pflicht. Wegen der Rotsperre von Kapitän Manuel Zeitz muss Ziehl zwangsläufig umstellen. Als Alternativen nannte er Lukas Boeder und Dominik Becker. Das deutet darauf hin, dass Boné Uaferro anders als beim 2:2 in Duisburg in die Startelf zurückkehrt. Für Tore soll wieder Rabihic sorgen. Der spielt mit sechs Treffern und fünf Vorlagen in 18 Spielen nach der Winterpause eine bärenstarke Rückserie. In Duisburg traf er zum 2:2. Dort geriet der FCS zwei Mal in Rückstand. Das sollte diesmal nicht passieren – im Gegenteil: „Irgendwann sickern die Zwischenstände durch. Wenn wir früh in Führung gehen, können wir auf jeden Fall Druck auf die anderen ausüben“, glaubt Rabihic.