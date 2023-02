Nach FCS-Debakel gegen Elversberg : Julius Biada will sich in die Startelf kämpfen

Saarbrücken Die Stimmung beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken ist weiter im Keller. Julius Biada blickt allerdings mit leichtem Optimismus nach Vorne.

Strahlender Sonnenschein liegt über dem FC-Sportfeld. Doch das tolle Wetter passt so gar nicht zur Gefühlswelt bei Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken. Nach der krachenden 0:4-Klatsche im Derby gegen Spitzenreiter SV Elversberg hängt der Haussegen schief. Drei Niederlagen aus den ersten vier Partien des Jahres sind nicht das, was sich der selbsternannte Aufstiegsanwärter vorstellt.

Biada: „Unsere Ausgangslage ist weiter gut“

„Es war ein harter Start und alles andere als optimal“, sagt Julius Biada, der vor der Runde von Zweitligist SV Sandhausen ins Saarland kam. „Diese Delle auszubeulen“, darum gehe es nun. Der 30-Jährige richtet den Blick nach vorne. „Unsere Ausgangslage ist weiter gut. Wir müssen die Situation jetzt so annehmen und als Team die Wende schaffen.“

Seine eigene Ausgangslage hat der technisch versierte Offensivspieler, der am liebsten als hängende Spitze agiert, zuletzt verbessert. Wenn es im Derby aus Saarbrücker Sicht überhaupt Gewinner gab, dann zählte Biada definitiv dazu. Nach der Einwechslung sorgte er in seinen 20 Minuten für Akzente, holte unter anderem einen Elfmeter heraus. „Es ist mein Anspruch, solche Impulse zu geben. Ich war länger nicht in dem Zustand, aber jetzt komme ich besser rein“, sagt Biada, der nach seinem Wechsel „viele Problemchen mitgeschleppt“ hatte. Wegen muskulärer Probleme in der Wade verpasste er die ersten sieben Spiele.

„Dann knallt es in Dresden gleich wieder“

Beim Debüt für den FCS war er als Einwechselspieler dann direkt erfolgreich, traf beim 6:0-Kantersieg in Bayreuth zum Endstand. Am 13. Spieltag durfte er bei Dynamo Dresden erstmals in der Startelf ran – und erlitt sofort den nächsten Rückschlag. Erneut streikte die Wade. „Das war sehr bitter. Man kämpft sich ran, bekommt die Chance – dann knallt es in Dresden gleich wieder“, blickt er zurück.

Doch das Jahr 2023, da ist sich Biada sicher, wird um einiges besser: „Ich habe viel vor, fühle mich körperlich gut und glaube, dass ich jetzt relativ nahe dran bin an der Startelf.“ Angesichts der Torflaute der letzten Spiele ist es denkbar, dass er schon am Samstag bei Borussia Dortmund II (14 Uhr) seine Chance erhält.

„Vielleicht nicht über 90 Minuten, aber eine gute Stunde kann ich mit Sicherheit anbieten“, sagt Biada, der für Sandhausen, Braunschweig und Darmstadt 81 Mal (zehn Tore) in der 2. Bundesliga auflief. Speziell die Braunschweiger Zeit war ein Erlebnis: „Wir sind fast in die Bundesliga aufgestiegen, das nächste Jahr dann abgestiegen in die 3. Liga – das sind Extreme, die einen prägen“, sagt der gebürtige Kölner, der sich auch als Fan des 1. FC Köln outet: „Mein Opa und mein Vater sind ebenfalls FC-Fans. Als Kölner kommt man am FC nur schwer vorbei. Ich bin auch gerne im Stadion, wenn es die Termine zulassen.“

„Wir bekommen eine kleine Saarbrückerin“

Apropos Termin: Da steht bald ein ganz wichtiger an. In drei Wochen erwarten Biada und seine Frau ihr erstes Kind. „Wir bekommen eine kleine Saarbrückerin“, verrät er mit einem Lächeln. Allein deshalb dürfte das neue Jahr für ihn schon mal erfreulicher werden als das vergangene. Parallel zum Fußball studiert er Immobilienmanagement. „Ich finde es wichtig, auch was für den Kopf zu tun.