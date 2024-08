1. FC Saarbrücken Worauf FCS-Neuzugang Sardo hofft – und wie der Wechsel verlaufen ist

Jacopo Sardo strahlt übers ganze Gesicht. Der Neuzugang des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken hat gerade seine Berufung in die U20 seines Heimatlandes erhalten. Für den 19-jährigen Italiener ist es die erste Einladung zur Squadra Azzura. „Ich freue mich sehr über diese Ehre“, sagt der gebürtige Römer, der sein Länderspieldebüt ausgerechnet in der neuen Heimat geben könnte. Am 10. September treffen die Italiener im Freundschaftsspiel auf Deutschland. Dann ergänzt Sardo ehrlich: „Noch mehr freue ich mich aber, wenn ich hier in Saarbrücken richtig loslegen kann.“