Essen setzte sich dagegen gegen Dortmunds Zweite durch und steht in der Tabelle sogar vor dem 1. FC Saarbrücken. Dennoch ist Ziehl überzeugt: „Wir haben die Qualität, um dieses Spiel zu gewinnen.“ Den Beweis tritt der FCS am Sonntag um 16.30 Uhr Stadion an der Hafenstraße an.